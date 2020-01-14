Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile emekli maaşı kampanyası düzenleyen Halk Bankası da emekli promosyon 2020 ödeme tutarı belirlendi. Halkbank emekli promosyon ödemeleri 2020 belirlendi. En düşük promosyon ödemesi Halkbank'ta 300,00 TL, en yüksek promosyon ödemesi 450 TL olarak ilan edildi. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Faydaların artması bekleniyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

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