Üniversiteliye 3.022 TL

Üniversiteli gençler için geçen yıl başlayan Sosyal Çalışma Programı, bu yaz da devam edecek. Gençlere toplum yararına çalışıp cep harçlığı elde etme imkanı sunan programdan geçen yıl 20 bin üniversiteli yararlanırken; bu yıl sayının artırılması bekleniyor. Programla gençler; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum ve kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Başvuru tarihleri önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak.



GÜNDE 77,49 TL

Katılımcılara, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Program haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 77,49 lira ödenecek. 13 hafta boyunca 39 gün çalışan, 3 bin 22 lira harçlık alabilecek.



BUNLARA DİKKAT!

Katılımcılar programlardan en fazla 3 ay yararlanacak.

Lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışında.

Programların uygulama süresi içerisinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler