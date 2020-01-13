Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde bankalar tarafından yeni fırsatlar sunuluyor. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka derlediğimiz faiz oranları

0,79 MÜJDESİ VERİLDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için 0.79

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