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  • 13.01.2020 20:35
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 20:35

İlk maaşlar alınacak! net-brüt zammı ne kadar oldu? İşte Ocak ayı tablosu

net-brüt zammı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan asgari ücret zammı Aralık ayının son günlerinde belli oldu. 2020 yılı tablosuna göre vatandaşların ne kadar maaş alacağı netlik kazandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. İşte Ocak ayı AGİ tablosu...

2020 asgari ücret net-brüt zammı ne kadar oldu?

Aralık ayında Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı netlik kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Şimdi milyonlarca çalışan 2020 asgari ücret net-brüt zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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