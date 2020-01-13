Aralık ayında Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı netlik kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Şimdi milyonlarca çalışan 2020 asgari ücret net-brüt zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.