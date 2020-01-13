Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verileri duyurulmuş, verilerin belli olmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşlara çevrilmişti. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor.

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş