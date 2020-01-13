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  • 13.01.2020 19:39
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 19:39

Ödeme tarihi bekleniyor! ne zaman yatırılacak? ne kadar?

ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği emekli maaş zammı, 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileriyle netlik kazandı. 2020 yılının ilk altı ayındaki zam oranını öğrenen vatandaşlar " ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 6,45 arttı. İşte detaylar...

Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verileri duyurulmuş, verilerin belli olmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşlara çevrilmişti. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor.

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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