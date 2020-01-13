2020 yılı tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 yılının Ocak ayında yapılacak olan tediye ödemeleri gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Taşeron ve kamu işçileri özellikle şu günlerde 2020 yılı tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ödemelerle birlikte taşerondan kadroya geçen işçiler ve kamu işçileri ikramiye almaya hak kazanacak. Peki, taşeron işçileri tediye tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

2020 YILI TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı. Buna göre Ocak ayı tediye ödemelerinin Ocak ayı sonunda yatırılması bekleniyor.