Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.01.2020 10:05
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:20

: Kasım ayı rakamları açıklandı

haberi... tarafından kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Açıklamaya göre kasımda 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, 2018'in kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019'un aynı döneminde 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin geçen yılın aynı ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar düşerek 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan stler, Kasım 2019'da cari işlemler dengesinin 450 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri