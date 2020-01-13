Maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklileri ödemeler için bekleyişini sürdürüyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından devlet memurları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre, memurlar maaşlarını yüzde 5,5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 6,5 zamlı alacaklar. Gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, maaş farkı ne zaman yatacak? 2020 Bağkur SSK emekli ve memur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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