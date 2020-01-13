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  • 13.01.2020 10:12
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:12

? 2020 Bağkur SSK emekli ve memur maaş farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılan 2020 Ocak zammının ardından ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre ödemelerin yaplacağı tarih belli oldu. TÜİK'in enflasyn rakamlarna göre, devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 6,5 zamlı alacaklar. Peki, 2020 ?

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklileri ödemeler için bekleyişini sürdürüyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından devlet memurları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre, memurlar maaşlarını yüzde 5,5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 6,5 zamlı alacaklar. Gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, maaş farkı ne zaman yatacak? 2020 Bağkur SSK emekli ve memur maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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