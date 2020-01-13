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  • 13.01.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:03

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor! Gençler için yeni fırsat

Kuyumculuk sektöründe nitelikli eleman eksikliği gençler için yeni fırsatlar yaratıyor. Kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımı için nitelikli elemana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Programını bitiren öğrencilerin işsizlik sorunu yaşamadığına dikkat çeken yetkililer, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO),hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu. DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

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