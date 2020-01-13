Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:15

'dan işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte başvuru şartları detayları... müjdesi!

Gençlerin iş bulma sürecinde destek olma amacı ile gerekli şartları yerine getirenlere maaş vermektedir.Detaylar haberdedir. Mezun olan ve iş arayanların aynı zamanda maaşında yararlanabilmeleri için Türk vatandaşı olma, 'a kayıtlı olma ve üniversite diplomasının alınması gibi şartlar bulunmakta olup bu şartları yerine getirmeleri durumunda İŞKUR'a gidip kayıt yaptırılmalıdır. Bireysel olarak başvuru yapacak olan adayların başvurularının kabul edilmesi durumunda genç işsizlere 50 TL üst limiti ile günlük maaş ödenmekte olup adaylar istedikleri şekilde günlük ya da aylık olarak bu maaşı alabilmektedir

İŞKUR’dan işsiz gençlere maaş imkanı! Günde 75 lira verilecek

İŞKUR'dan işsiz gençlere maaş müjdesi geldi! İŞKUR bilindiği gibi işsiz vatandaşlarımıza iş sağlayan bir kurum olarak öne çıkmıştır. Son gelen haber ise iş bulamayan gençlerimize ilaç gibi gelmiştir. İŞKUR tarafından işsizlere maaş bağlanacak. İŞKUR tarafından hayata geçirilen bu sistem işbaşı eğitim programı kapsamında veriliyor. Mezun olan ve iş arama sürecinde olan gençlere İŞKUR aracılığı ile destek sağlanmakta olup bu doğrultuda adayların sağlaması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı yer almaktadır. Aynı zamanda İŞKUR ve KOSGEB ortaklığı ile üniversite mezunlarına işsizlik maaşı sağlamakta ve genç girişimcilere de kendi işlerini kurmak amacı ile hibe ve destek sağlamaktadır. İŞKUR ile işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte başvuru şartları takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR'dan işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte başvuru şartları detayları... İŞKUR’dan işsiz gençlere maaş müjdesi!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri