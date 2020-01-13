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  • 13.01.2020 12:49
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 12:55

Doğalgaz faturasını yüzde 20 düşüren yöntemler!

Havaların giderek soğumasıyla birlikte artan doğalgaz kullanımı, faturalara yansıdı. Küçük ama etkili önlemlerle kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor. İşte o yöntemler...

Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor.

Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar yaptığı açıklamada, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

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