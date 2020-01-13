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  • 13.01.2020 18:32
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 18:32

haftanın ilk gününde yükseldi! 13 Ocak anlık tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen ndaki güncel durum merakla araştırılıyor. Piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatlarında yükseliş yaşandığı görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 293,60 liradan tamamladı. Gün içinde en düşük 119.595,16 puanı, en yüksek 120.899,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazancıyla tamamladı. Peki, 13 Ocak anlık tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem gördü. İşte 13 Ocak anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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