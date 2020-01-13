13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem gördü. İşte 13 Ocak anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?