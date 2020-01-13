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Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı

Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve 'nde bulunan Kenti, 2019'da ziyaretçi sayısını yüzde 22,5 artırdı.

E'n'fes rekor!
Geçtiğimiz hafta ünlü Holywood yıldızı 'ın çocuklarıyla birlikte gezdiği Efes Antik Kenti, 2019'da ziyaret rekoru kırdı. Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve 'nde bulunan Kenti'ni, 2019'da önceki yıla göre yüzde 22.5 artışla 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından turistleri kendisine çeken Efes'e, ziyaretçilerin 1 milyon 69 bini ücretli, 274 bini ise Müzekart ile giriş yaptı.



Ünlü yıldız Michael Douglas, çocukları Dylan Michael Douglas ve Carys Zeta Douglas ile geçtiğimiz hafta, Efes Antik Kenti ziyaret etmişti.

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