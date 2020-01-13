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  • 13.01.2020 08:23
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 08:23

/TL'de son dakika gelişmesi! 13 Ocak euro ve , kaç lira oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD ile İran arasındaki gerilişm sebebiyle 5.97 TL'ye ulaşan , gerilimin azalması ile birlikte yönünü aşağı çevirmişti. Dolar/TL yeni haftaya 5.8709 liradan başladı. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar/TL'de son durum

Dolar son dakika... Dolar kuru, ABD ile İran arasındaki kriz ile yükselişe geçse de gerilim azalmasıyla yönünü aşağı yönlü çevirmişti. Döviz yatırımcılarının yakından takip ettiği dolar, 13 Ocak'a 5.8709 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

13 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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