Dolar son dakika... Dolar kuru, ABD ile İran arasındaki kriz ile yükselişe geçse de gerilim azalmasıyla yönünü aşağı yönlü çevirmişti. Döviz yatırımcılarının yakından takip ettiği dolar, 13 Ocak'a 5.8709 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

13 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...