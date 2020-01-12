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  • 13.01.2020 07:33
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 07:38

ne kadar olacak? İşte da kritik seviye

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD-İran krizinin etkisiyle bir anda 310 TL seviyelerine çıkan , krizin yumuşamasıyla birlikte yeniden geri çekildi. 295 TL seviyelerine gerileyen altının gramı haftaya da düşüşle başladı. Uzmanlar altının yeniden yükselişe geçebileceğine dikkat çekerken, kısa süreli hedefin 320 TL olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramın 310 TL seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı cuma günü kapanışta 295 TL seviyelere kadar indi. Bir anda yükselen ve düşen altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın yeni haftaya 293 TL seviyelerinden başladı. 500 TL bandını zorlayan çeyrek altın ise 482 TL civarında alıcı buluyor.

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