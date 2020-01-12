Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramın 310 TL seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı cuma günü kapanışta 295 TL seviyelere kadar indi. Bir anda yükselen ve düşen altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın yeni haftaya 293 TL seviyelerinden başladı. 500 TL bandını zorlayan çeyrek altın ise 482 TL civarında alıcı buluyor.