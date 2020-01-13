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  • 14.01.2020 07:35
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 07:35

da son dakika hareketliliği! 14 Ocak ve , kaç lira oldu? Güncel döviz kurları

son dakika...Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesiyle dolar düşüşe geçmişti. Dünkü kapanışta 5.86 - 5.87 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 14 Ocak'a 5,8741 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu?

Dolarda son durum

Dolarda son dakika... Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8517 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5076 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında işlem gördü. Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı. Bu gelişmelerin ardından döviz kurlarında yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

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