Dolarda son dakika... Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8517 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5076 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında işlem gördü. Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı. Bu gelişmelerin ardından döviz kurlarında yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

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