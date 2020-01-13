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  • 14.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:17

2020 kaç lira oldu? Trabzon, Düzce ve Fatsa güncel fındık fiyatları son durum nedir?

Her gün güncellenen Fındık fiyatları bu sayfada karşınızda. , , Trabzon, Samsun, Çarşamba, Sakarya, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Terme, Düzce ve Akçakoca serbest piyasa fiyatları burada… Bildiğiniz gibi fındık fiyatları serbest piyasada ayarlanmaktadır. Bu fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenmekte ve bu fiyatlar üstünden üretici, piyasada bulunan fındık tüccarlarına fındıklarını satmaktadırlar. Kabuklu fındık 20 lira oldu Ordu'da serbest piyasada fındık 20 liraya kadar işlem görüyor Aralık ayında 17 liradan işlem gören fındık, randımana göre 20 liraya kadar alınabiliyor ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: "Sahip çıkılırsa fiyatlar 20 TL'nin altına inmez" " alım yapmasaydı fiyatlar 12 lira civarında olacaktı"

Fındık fiyatları ne kadar oldu?

Ordu'da geçen ay 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Hiç şüphesiz bu avantajların içerisinde yer alan tarımsal ürün çeşitliliği, ülkenin önemini çok fazla artırmaktadır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce, Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatı son dakika kaç lira oldu?

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