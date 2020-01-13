Ordu'da geçen ay 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Hiç şüphesiz bu avantajların içerisinde yer alan tarımsal ürün çeşitliliği, ülkenin önemini çok fazla artırmaktadır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce, Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatı son dakika kaç lira oldu?

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