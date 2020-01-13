TL'NİN

Ordu'da Aralık ayı içerisinde 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.5-19 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.Başkan Şahin, fiyatların bir haftaya öncesine göre gayet güzel olduğunu belirterek, fındık kilogram fiyatının 3 buçuk dolar olması gerektiğini ve şuan serbest piyasada bu rakamın yakalandığını ifade etti. Şahin,dedi.