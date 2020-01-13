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  • 13.01.2020 15:22
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 15:22

fiyatlarında durum ne? ne kadar oldu?

Ordu’da geçen ay 16-17 lira arasında işlem gören fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, “Sahip çıkılırsa fındık fiyatları 20 TL’nin altına inmez” dedi.



Ordu'da Aralık ayı içerisinde 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.5-19 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.

"SAHİP ÇIKILIRSA FİYATLAR 20 TL'NİN ALTINA İNMEZ"
Başkan Şahin, fiyatların bir haftaya öncesine göre gayet güzel olduğunu belirterek, fındık kilogram fiyatının 3 buçuk dolar olması gerektiğini ve şuan serbest piyasada bu rakamın yakalandığını ifade etti. Şahin, "Türkiye fındık üretiminde tek tabanca. Diğer ülkelerde üretilen fındık sadece fiyatların düşürülmesi için yapılan bir spekülasyon. Türkiye fındığına dünyanın ihtiyacı var. Çikolata sanayinde Türk fındığına ihtiyaç var. Bizim ürettiğimiz fındık artık dünya sanayisine yetmiyor. Fındık fiyatları eğer devlet desteği olursa 3 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Fındık fiyatlarına sahip çıkılır ve 3 buçuk dolar ve üzerinde taban fiyatla alım devam ederse, 20 TL'nin altına inmez zaten" dedi.

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