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  • 13.01.2020 15:48
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 15:48

Başvuru için geri sayım başladı! 2+1 3+1 konut başvuru şartları nelerdir? İşte e-Devlet ekranı

Yatay mimari anlayışla Toplu Konut İdaresi () tarafından 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin konut projesinin başvuruları devam ediyor. 16 Aralık Pazartesi günü başlayan başvurular 15 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlamamış olan on binlerce vatandaş TOKİ 2+1 3+1 konut başvurularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte başvuru işlemleri hakkında merak edilen detaylar...

TOKİ 2+1 3+1 konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 100 bin konut başvuruları 16 Aralık Pazartesi günü başladı. 15 Ocak Çarşamba günü sona erecek konut başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce vatandaş arama motorlarında kura çekimi tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 2+1 3+1 konut başvuru şartları nelerdir? İşte e-Devlet TOKİ başvuru ekranı

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri"
2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
3. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

TOKİ 100 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

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