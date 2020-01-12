Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
Yerli otoya yeni belgesel
Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.
- 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar oldu?
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
- Faiz indiriminde bir fırsat daha! İşte güncel oranları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.