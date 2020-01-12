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Yerli otoya yeni belgesel

Türkıye'nin  (), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #ninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.

Yerli otoya yeni belgesel
Türkıye'nin (), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.

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