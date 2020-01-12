9 yeni ilaç ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur" bilgisini paylaştı.