Dolarda son dakika düşüş görüldü. ABD ve İran arasındaki gerginlik dolar fiyatlarını arttırmıştı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı.

Dolar/TL, bugün 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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