Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:07

düşüşte! 13 Ocak 2020 euro ve oldu? İşte güncel alım satım kuru

Dolar - euro kaç TL? 13 Ocak 2020 en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada kurlarında son durum. Dolar/TL, bugün 5,87 seviyesinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları...2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 13 Ocak ... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır.

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar düştü!

Dolarda son dakika düşüş görüldü. ABD ve İran arasındaki gerginlik dolar fiyatlarını arttırmıştı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı.
Dolar/TL, bugün 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika dolar kuru düşüşte! 13 Ocak 2020 euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz alım satım kuru
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri