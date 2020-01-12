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  • 12.01.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 08:28

'e 5,4 milyon dolarlık ceza

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden olan 'e ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5,4 milyon dolar ceza kesti.

Boeing'e büyük ceza

'e şok ceza geldi. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü. FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu. Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamıştı.

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