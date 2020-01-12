Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Altın denilince Türkiye'de akan sular durmaktadır. En önemli yatırım araçları arasında yer alan altın ve altın fiyatları oldukça yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda takvim.com.tr'de altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Son haftalarda bir artış olan altın fiyatları bugün ne durumda? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2020 altın fiyatları.. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

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