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  • 13.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:10

Bugün canlı ! 22 ayar , bilezik gramı, çeyrek, tam fiyatı! 13 Ocak altın fiyatı yükseldi!

ne kadar oldu? ABD-İran arasındaki gerilim sonrası 306 liraya ulaşan bu hafta yüzde 1,38 azalarak 293,20 liraya geriledi. Geçen hafta 483,00 lira olan ın satış fiyatı ise bu hafta 482,00 liraya geriledi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ocak canlı altın fiyatları... Gram altın 291 lira, çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını 1976 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Altın denilince Türkiye'de akan sular durmaktadır. En önemli yatırım araçları arasında yer alan altın ve altın fiyatları oldukça yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda takvim.com.tr'de altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Son haftalarda bir artış olan altın fiyatları bugün ne durumda? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2020 altın fiyatları.. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

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