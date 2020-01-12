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Mobilyada dev buluşma

İMOB 2020 tarihleri arasında CNR 'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor. aralarında , ABD, , , Hindistan, Polonya, , , , Vietnam, , , Malezya, , ve 'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Mobilyada dev buluşma
CNR İMOB 2020 tarihleri arasında 'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor. aralarında , ABD, , , Hindistan, Polonya, , , , Vietnam, , , Malezya, , ve 'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın katılacağı fuar, 150 bin ziyaretçi ağırlayacak.

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