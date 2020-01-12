Mobilyada dev buluşma

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor. Fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Britanya Krallığı, Japonya, Fransa, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın katılacağı fuar, 150 bin ziyaretçi ağırlayacak.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
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