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Boeing’e 5.4 milyon ceza

( uçak üreticisi Boeing'in 737 modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü. FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu. Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamıştı.

Boeing’e 5.4 milyon ceza
ABD ( uçak üreticisi Boeing'in 737 modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü. FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu. Bunun yanında 'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamıştı.

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