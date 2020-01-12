Boeing’e 5.4 milyon ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü. FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu. Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamıştı.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
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