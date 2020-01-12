65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, engelli ve muhtaçlık ödemesi zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik pozitif uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Bunlardan biri 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 1 Ocak itibarıyla aylık 671 liraya çıktı. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.458 lira ödeniyor. Engellilere de aylık 536 liradan başlayan ödeme var. İşte merak edilen soruların cevapları...

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