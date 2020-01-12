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  • 12.01.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 09:46

haberi: Bakan Selçuk'tan EYT için önemli açıklama

haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Aile, Çalışma ve 'tan EYT açıklaması geldi. EYT için son durum bilgilerini paylaşan Selçuk, çalışmaların devam ettiğini ve durumun maliyetini aktardı. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM'nin tatile girmesi sonrasında umutlarını 2020 yılına taşıdı. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

Bakan Selçuk EYT için önemli açıklamalarda bulundu

12 Ocak EYT son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Uzunca bir süredir sosyal medyada tartışılmakta olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son zamanlarda ülke gündeminde kendisine hatırı sayılır düzeyde bir yer edindi.

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