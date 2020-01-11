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  • 11.01.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 09:38

da son dakika düşüş sürüyor! 11 Ocak euro ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Bu hafta dolar yüzde 1,62 değer kaybederek 5,8780 liraya, euro da yüzde 2,12 azalarak 6,5200 liraya düştü. ABD-İran arasındaki askeri gerilimin sona ermesi ile birlikte döviz kurlarında dalgalı seyir izlendi. Güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 11 Ocak güncel ödivz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. - Dolar haftanın son işlem gününün kapanışında en düşük 5.8615 lira ve en yüksek 5.8972 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5137 lira ve en yüksek 6.5480 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem görmüştü. ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

11 Ocak güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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