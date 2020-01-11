Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. - Dolar haftanın son işlem gününün kapanışında en düşük 5.8615 lira ve en yüksek 5.8972 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5137 lira ve en yüksek 6.5480 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem görmüştü. ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

11 Ocak güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...