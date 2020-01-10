Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yıldaki zam oranının netleşmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından netliğe kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yüzde 6,45'e karşılık geliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor.

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş