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  • 10.01.2020 23:24
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 23:24

O tarih bekleniyor! ne zaman yatırılacak? İşte 2020

nın ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verileri duyuruldu. Verilen belli olmasının ardından gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşlara çevrildi. Bu kapsamda "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte 2020 ...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yıldaki zam oranının netleşmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından netliğe kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yüzde 6,45'e karşılık geliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor.

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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