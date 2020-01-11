Kurs ücretini geri almanın şartları var mı?

Çocuğumuzu bir kursa yazdırdık. Ancak birkaç kere gittikten sonra çocuğumuz "İstemiyorum" diye diretti. Paranın tamamını alıyorlar.
Özel Öğretim Kurumlarında öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsiline ait yönetmelikte paranın iadesi için şu şartlar sıralanıyor:
a) Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli,
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi,
d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,
e) Kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmi kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.
Kursiyerin kurumdan ayrıldığı tarihten sonraki süreye ilişkin ücretin iadesi sayılan konular, bu koşullarla sınırlandırılmıştır. Çocuğunuzun kursa devam etmeme nedeni bu yukarıda sayılan nedenlerden biri değilse kural olarak kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlü olursunuz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Özel Öğretim Kurumlarında öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsiline ait yönetmelikte paranın iadesi için şu şartlar sıralanıyor:
a) Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli,
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi,
d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,
e) Kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmi kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.
Kursiyerin kurumdan ayrıldığı tarihten sonraki süreye ilişkin ücretin iadesi sayılan konular, bu koşullarla sınırlandırılmıştır. Çocuğunuzun kursa devam etmeme nedeni bu yukarıda sayılan nedenlerden biri değilse kural olarak kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlü olursunuz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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