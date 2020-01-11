Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
Emekliye 700 TL promosyon! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin banka promosyonu alma şartları neler?
Milyonlarca emekli ikinci promosyonu almaya hazırlanıyor. 300-450 lira arasındaki promosyon, bazı bankalarda kampanyalar ile 700 liraya kadar çıkarken; TÜED’den ‘Tutar artsın’ çağrısı geldi. Peki emekliler banka promosyonunu almak için neler yapmalı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
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