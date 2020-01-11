Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da isteğe bağlı sigorta sistemi ile emeklilik imkanı var. Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak, ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
Çalışmadan emeklilik imkanı var mı? Hangi şartlar gerekiyor?
Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da isteğe bağlı sigorta sistemi ile emeklilik imkanı var. Bunun için hangi şartlar gerekiyor? 4 Başvuru nasıl ve nereye yapılıyor? Detaylar haberimizde...
Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da isteğe bağlı sigorta sistemi ile emeklilik imkanı var. Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak, ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor.
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