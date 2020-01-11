‘Kobi desteğini takip edin’ çağrısı Sanayi Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2.3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "13 farklı programla destek sürüyor. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler" dedi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2.3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "13 farklı programla destek sürüyor. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler" dedi. TÜM MANŞETLER