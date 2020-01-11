Sanayi Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2.3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "13 farklı programla destek sürüyor. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler" dedi.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
‘Kobi desteğini takip edin’ çağrısı
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2.3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "13 farklı programla destek sürüyor. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler" dedi.
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