Ankara’da ekmek zammı iptal edildi Ankara'da ekmek zammı için alınan karar hayata geçmeyecek. Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliği'nde toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Başkentliler, buna göre 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan alacak.

Ankara'da ekmek zammı için alınan karar hayata geçmeyecek. Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliği'nde toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Başkentliler, buna göre 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan alacak. TÜM MANŞETLER