İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Şirket, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
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