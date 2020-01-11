İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Şirket, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Şirket, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu. TÜM MANŞETLER