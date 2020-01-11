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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Şirket, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.

Havalimanında ücretsiz internet
Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için 1 saat ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Şirket, İstanbul Havalimanı'na konumladığı 5 bine yakın erişim noktasıyla kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.

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