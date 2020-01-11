İŞKUR'da duyurulan ilanlarla her ay binlerce vatandaş iş buluyor. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından her hafta İŞKUR'da onlarca yeni işçi alımı ilanı yayımlanıyor. İş arayışı bulunan vatandaşlar özellikle şu günlende kurumun internet sitesinden yayımlanan ilanları inceliyor. İlanların yayımlanmasının ardından gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki diğer detaylara çevrildi. İşte İŞKUR ilanları başvuru şartları...

İŞKUR'DA YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR MAKİNECİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ