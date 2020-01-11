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  • 11.01.2020 19:12
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 19:18

tekrar yükselişe geçti! 11 Ocak hafta sonu anlık gram ve kaç TL oldu?

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen nda dalgalı seyir sürüyor. Üç günlük süreçte inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü. İşte 11 Ocak hafta sonu anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları tekrar yükseldi! İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 Ocak altın fiyatlarındaki güncel durum, hafta sonu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,20 lira oldu. Peki, 11 Ocak hafta sonu anlık gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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