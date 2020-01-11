Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 Ocak altın fiyatlarındaki güncel durum, hafta sonu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,20 lira oldu. Peki, 11 Ocak hafta sonu anlık gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?