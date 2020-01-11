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  • 11.01.2020 20:08
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:08

'li yakıt devinden 'ye dev yatırım

Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen yenilenebilir yakıt üreticilerinden ten yapılan açıklamada, 'de tesis kurulacağı bildirildi. 200 milyon dolar yatırımla kurulacak tesiste 300KW'lık gazlaştırma ünitelerinin üretileceği ifade edildi.

ABD'li yakıt devinden Türkiye'ye dev yatırım

'li yenilenebilir yakıt devi , 'de gazlaştırma ünitesi üretecek.

Açıklamada, merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Taronis Turkey) kurulum sürecinin hukuki olarak tamamlandığı bilgisi verildi.

Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Taronis Technologies Üst Yöneticisi Scott Mahoney, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Avrupa'nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski İpek Yolu ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu, hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor. Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışırken Taronis'in verimli pazarlara erişimini sağlayacak."

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