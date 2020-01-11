2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı Aralık ayının son günlerinde netlik kazandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Şimdi vatandaşlar bu kapsamda AGİ dahil zamlı maaşlar ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.