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  • 11.01.2020 18:46
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 18:46

Son dakika: 'den açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den altın açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez; şu ifadeleri kullandı:

"ALTIN ÜRETİMİMİZ GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 20 ARTTI"
" madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır.

Bugün artık çinkonun kullanımı inşaat, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin çok ötesine geçmeye başladı. Geri dönüşüm oranı da yüksek bir metal. Savunma sanayinde, boru ve nakil hatlarının galvanizlenmesinde, otomotiv sektöründe çinkonun kullanımı mevcut."

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