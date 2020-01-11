Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbuk Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 azalarak 293,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,36 değer kaybıyla 1.952,00 lira oldu. Geçen hafta 483,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 482,00 liraya geriledi. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla altın düşüşe geçmişti. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI