11 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım aylığının bu ay ödemelerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

11 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.