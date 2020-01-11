Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.01.2020 11:34
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 11:34

11 Ocak ? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayımlandı mı?

11 Ocak ? Evde bakım aylığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilmektedir. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 11 Ocak evde bakım parası yattı mı? güncel liste yayınlandı mı? nasıl yapılır?

11 Ocak evde bakım maaşı yattı mı?

11 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım aylığının bu ay ödemelerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

11 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri11 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri