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  • 11.01.2020 21:53
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:53

Banka faizlerinde yeni fırsat duyuruldu! İş Bankası, Ziraat, Akbank, TEB, Garanti BBVA faiz oranı kaç oldu?

Kredi faizlerindeki indirim fırsatları sürüyor. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi. Peki, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, TEB, Garanti BBVA ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...

Faiz indiriminde bir fırsat daha! İşte güncel oranları

Son aylarda bankalardan ardı ardına yapılan faiz indirim açıklamaları vatandaşı sevindiriyor. Kamu bankalarının başlattığı kredi faiz indirimine özel bankalarda katılım sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar on binlerce vatandaş kredi çekmek için bankalara başvurdu. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor.

0,79 MÜJDESİ VERİLDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04

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