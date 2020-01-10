Ne kadar emekli maaşı alırım? Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından duyuruldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılın ilk altı ayında yüzde 6.45 zamlı olacak. İşte emekli zam oranları ve zamlı maaş tablosuna dair bilgiler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL

Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL