Ne kadar emekli maaşı alırım? Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından duyuruldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılın ilk altı ayında yüzde 6.45 zamlı olacak. İşte emekli zam oranları ve zamlı maaş tablosuna dair bilgiler...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL
Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL
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