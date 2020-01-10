Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.01.2020 16:39
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 16:42

Rakamlar belli oldu! ? İşte SSK ve Bağ-Kur bilgileri

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş "?" sorusuna yanıt arıyor. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammını belirlemede önemli bir etken oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Bu yıl ise emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Emekli vatandaşlar şimdi SSK ve Bağ-Kur nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte hesaplama işlemi bilgileri...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Ne kadar emekli maaşı alırım? Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından duyuruldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılın ilk altı ayında yüzde 6.45 zamlı olacak. İşte emekli zam oranları ve zamlı maaş tablosuna dair bilgiler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL
Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriRakamlar belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama bilgileri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri