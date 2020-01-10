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  • 10.01.2020 17:50
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:50

ve euro haftayı nasıl kapattı? 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Piyasaların kapanış gününde vatandaşlar ve eurodaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8790'dan işlem gördü. Dün, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 5,8691'den tamamladı. Bugün doların haftayı yükselişle, euronun ise haftayı düşüşle kapattığı görülüyor. Peki, 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte güncel durum

Son dönemlerde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolardaki son durum gün sonu merakla araştırılanlar arasında yerini aldı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8790'dan işlem gördü. Bu kapsamda 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

10 OCAK DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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