Son dönemlerde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolardaki son durum gün sonu merakla araştırılanlar arasında yerini aldı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8790'dan işlem gördü. Bu kapsamda 10 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

10 OCAK DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?