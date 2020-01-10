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  • 10.01.2020 16:15
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 22:24

İlanlar yoğun ilgi görüyor! işçi alımı ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nelerdir?

İş arayanlar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) başvuruları merakla araştırılıyor. Yayımlanan ilanlarla her yıl on binlerce kişi iş sahibi olurken güncel ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında belirli zamanlarda işçi alımı ilanları yayımlanıyor. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla çeşitli alanlarda personel istihdamı sağlanıyor. Peki, işçi alımı ne zaman yapılacak? İşte adaylarda aranan o şartlar

İŞKUR TYP ile işçi alımları ne zaman?

İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanlarıyla alımlar yapılmaya devam ediyor. Başvuru yapmayı düşünenler İŞKUR TYP ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte İŞKUR TYP sayfası hakkında merak edilenler...

İŞKUR TYP İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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