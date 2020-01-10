Mesa'dan konut hamlesi! 11 yeni projeyle gaza basacak

Gayrimenkul sektöründe 50 yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 2019'da 850 konut satışı gerçekleştirdiklerini ve 4 projeyi tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Mesa Holding olarak yaklaşık 1.5 milyar lira ciro ile yılı kapattıklarını açıklayan Boysanoğlu, "9'u Türkiye'de, 2'si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020'de de en iyi yaptığımız işimizi yapmaya, ekonomiye ve gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Geride bıraktıkları 50 yılın birikimi, tecrübesi ve heyecanı ile gelecek 50 yıla odaklandıklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu da hedeflerinin Mesa'yı dünyada da tanınan bir marka haline getirmek olduğunu ifade etti.
SATIŞLAR İVME KAZANACAK
2020'de hem yurt içinde hem de yurt dışı taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacaklarını vurgulayan Mert Boysanoğlu, "Yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini 2020'de almaya başlıyoruz. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de Mesa'yı marka haline getireceğiz. Mesa İmalat ve Mesa Proje'de yeni hedefler belirleyerek hızlı şekilde çalışmaya başladık" diye konuştu. Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan'da olmak üzere yurt dışında 8 yeni projeye başlayacakları açıklayan Mert Boysanoğlu, "Çengelköy'de ve Beykoz'da yeni projelerimize başlayacağız. Yeşilyaka Su projemizin 2. etabına da başlamayı planlıyoruz" dedi. Konut satışlarının 2020 ortasından itibaren ivme kazanacağını vurgulayan Erhan Boysanoğlu, şunları söyledi: "2020 sonunda 500 bini yeni, 700 bini ikinci el olmak üzere yaklaşık 1.2 milyon konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir."
YAVUZ KARAMAN
Geride bıraktıkları 50 yılın birikimi, tecrübesi ve heyecanı ile gelecek 50 yıla odaklandıklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu da hedeflerinin Mesa'yı dünyada da tanınan bir marka haline getirmek olduğunu ifade etti.
SATIŞLAR İVME KAZANACAK
2020'de hem yurt içinde hem de yurt dışı taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacaklarını vurgulayan Mert Boysanoğlu, "Yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini 2020'de almaya başlıyoruz. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de Mesa'yı marka haline getireceğiz. Mesa İmalat ve Mesa Proje'de yeni hedefler belirleyerek hızlı şekilde çalışmaya başladık" diye konuştu. Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan'da olmak üzere yurt dışında 8 yeni projeye başlayacakları açıklayan Mert Boysanoğlu, "Çengelköy'de ve Beykoz'da yeni projelerimize başlayacağız. Yeşilyaka Su projemizin 2. etabına da başlamayı planlıyoruz" dedi. Konut satışlarının 2020 ortasından itibaren ivme kazanacağını vurgulayan Erhan Boysanoğlu, şunları söyledi: "2020 sonunda 500 bini yeni, 700 bini ikinci el olmak üzere yaklaşık 1.2 milyon konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir."
YAVUZ KARAMAN
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