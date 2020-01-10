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  • 10.01.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:54

da yeni rekor! endeksi 119 bini aştı!

Son dakika haberi: da güçlü yükseliş sürüyor. 'da BIST100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Borsada yeni rekor!

da güçlü yükseliş sürüyor. 'da BIST100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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