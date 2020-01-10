Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.
- Ekonomi
- 10.01.2020
- Gazete
Emekliye yüzde 6.5 Ocak zammı! SSK, Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Yüzde 6.5 zamlı maaşlar SSK emeklilerine ayın 17’sinden, Bağ-Kur emeklilerine 24’ünden itibaren ödenecek. Memur emeklilerine de zam farkı var. Peki 3 aylık fark alacaklara ne kadar yatırılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.
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